PROVINCIA L’AQUILA PRIMA IN ITALIA AD APPROVARE IL BILANCIO, OK DALL’ASSEMBLEA DEI SINDACI

L’AQUILA – “Grazie al lavoro svolto oggi la Provincia dell’Aquila è la prima in Italia a presentare il bilancio, non solo rientrando nelle scadenze previste dalla legge ma anticipando l’approvazione al 12 dicembre. Con un bilancio dai conti in ordine e una gran mole di investimenti approvati in fase previsionale ci affacciamo ad una nuova stagione ricca di sfide e opportunità”.

Così il presidente della Provincia, Angelo Caruso, al termine dell’assemblea dei sindaci per esprimere il parere sul Dup e sul bilancio di previsione 2024-2026, presso la sala Auditorium del Palazzo della giunta regionale “I. Silone”.

Alto il numero di presenze, con 48 comuni a rappresentare una popolazione di circa 213.500 abitanti, ovvero il 73,91% della popolazione della provincia, superando di gran lunga il quorum richiesto. Presenti L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Celano e tutte le città più rappresentative.

Caruso ha illustrato all’assemblea il bilancio dal totale complessivo per 246 milioni di euro, il programma triennale per i lavori pubblici da 113 milioni di euro, il piano dei provvedimenti finanziati dal PNRR per un totale di 18,3 milioni di euro per il periodo 2021 -2026. Dup e Bilancio di previsione sono stati approvati all’unanimità da un unico voto dall’assemblea con 48 voti favorevoli su 48.

Al termine dell’assemblea dei sindaci si é riunito il Consiglio provinciale per ratificare l’approvazione definitiva dei documenti di programmazione e portare a termine l’iter di approvazione del bilancio.