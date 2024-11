PROVINCIA L’AQUILA: SOPRALLUOGO AL LICEO “D. COTUGNO”, “NESSUNA CRITICITA’ STRUTTURALE”

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila ha messo in campo un intervento per verificare le condizioni di sicurezza della struttura di via da Vinci che ospita il Liceo “Domenico Cotugno” del capoluogo abruzzese.

Una squadra di tecnici del settore Edilizia scolastica e pubblica della Provincia, sotto la direzione della dirigente, l’ingegnere Alessia Fagnani, si è recata questa mattina presso l’Istituto per valutare le segnalazioni pervenute dalla dirigente scolastica, Serenella Ottaviano, e dagli studenti, a seguito delle recenti condizioni meteo avverse.

“Bisogna fare chiarezza su una vicenda che rischia di essere strumentalizzata – spiega in una nota il consigliere provinciale Gabriella Sette, che detiene la delega all’Edilizia scolastica – Questa amministrazione è costantemente in contatto con la dirigente scolastica e con gli stessi studenti, tanto che da subito ci siamo attivati per verificare quanto denunciato. È necessario tuttavia tornare a ribadire che, al contrario di quanto riportato erroneamente da alcune testate locali, non sono state riscontrate criticità di tipo strutturale all’interno della sede in via Da Vinci, interessata da lavori di miglioramento antisismico ed efficientamento energetico e riconsegnata nel 2022. Non vi è alcun problema in termini di sicurezza e per gli impianti termici”.

Al sopralluogo hanno preso parte anche tecnici del settore Edilizia scolastica e pubblica, l’ingegnere Massimo Di Battista e il geometra Raffaella Merelli.

“Erano già presenti in loco operai delle imprese che in passato hanno eseguito lavori all’interno della struttura, che dopo una verifica hanno messo in campo azioni immediate per risolvere le criticità legate alle infiltrazioni di acqua, causate dalle condizioni climatiche avverse dei giorni scorsi – prosegue Sette – provvedendo alla sistemazione degli infissi per prevenire ulteriori disagi”.

Gli studenti hanno poi segnalato criticità relative al sistema antincendio: “Anche in questo caso – aggiunge il consigliere Gabriella Sette – l’impresa responsabile dei lavori ha prontamente verificato la segnalazione, mettendo in atto tutte le operazioni necessarie in termini di manutenzione”.

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico, ribadendo l’impegno dell’Ente per garantire un ambiente sicuro e accessibile.

“La sicurezza dei giovani è una priorità per la Provincia dell’Aquila – aggiunge Caruso – e proprio per questo l’amministrazione provinciale è sempre attenta alle esigenze della comunità scolastica e continuerà a collaborare con tutte le realtà coinvolte per risolvere tempestivamente ogni criticità”.