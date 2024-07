PROVINCIA L’AQUILA: STABILIZZAZIONE DI 14 DIPENDENTI ED INTERVENTI SU SCUOLE E VIABILITA’

L’AQUILA – Si è riunito in mattinata il consiglio provinciale in modalità mista. Tra i punti principali all’ordine del giorno l’approvazione della seconda nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) che prevede interventi nei settori dell’edilizia scolastica, viabilità e la stabilizzazione di 14 dipendenti della provincia, di cui 6 Istruttori Direttivi Tecnici e 8 conducenti di mezzi pesanti, per una spesa complessiva di 893.000 euro.

“Esprimo soddisfazione per la condivisione di tutti i rilevanti argomenti discussi in consiglio provinciale – dichiara il Presidente della Provincia Angelo Caruso – in quanto grazie ai nostri bilanci stiamo rilanciando l’ente in quanto a forza lavoro e professionalità, allo stesso tempo in ambito di viabilità ed edilizia scolastica stiamo intervenendo con lavori importanti su tutto il territorio”.

Nel settore dell’edilizia scolastica previsti 40.000 Euro per l’efficientamento energetico delll’ISS “G. Galilei”di Avezzano, 130.000 Euro per l’adeguamento sismico dell’IPSAA “A. Serpieri” di Castel di Sangro e 200.000 Euro per la realizzazione di nuove aule scolastiche per l’IIS “A. Serpieri” di Avezzano.

Nell’ambito della viabilità previsti 137.000 euro per la realizzazione di una rotatoria, in cofinanziamento con il Comune dell’Aquila, nei pressi della scuola primaria di Pianola.

Inoltre stanziati 400.000 euro per il consolidamento del Ponte Sagittario (Castrovalva) sulla strada regionale 479, 430.000 euro per il consolidamento del ponte sulla SP53 “Dell’Albanese” a Sulmona, 60.000 euro per incremento di spesa per lavori di consolidamento di un ponte nel comune di Roccaraso, 1.968.000 euro per lavori di messa in sicurezza della Strada Via San Leonardo nel comune di San Pio delle Camere, 180.000 euro per consolidamento di un ponte sulla SP52 “Nolfese”, 120.000 euro per consolidamento di un ponte sulla strada provinciale 42 “di Collepietro”, interventi per 160.000 euro sulla strada regionale 15 presso il casello autostradale di Pratola e 180.000 euro per la manutenzione straordinaria della strada regionale 17 “Svolte di Popoli” in vista della cronoscalata di agosto 2024.

Inoltre finanziate tre nuove progettazioni: 260.000 euro per lavori sulla S.P. 58 presso il comune di Scontrone, 200.000 euro per lavori sulla S.P. 9 “Marsicana” e 463.000 euro per lavori sulla S.P. 63 “Simbruina”.

Altro punto all’ordine del giorno l’approvazione di un nuovo regolamento, per l’affidamento sotto soglia comunitaria (fino a 5 milioni), sulla facilitazione della rotazione negli appalti pubblici, evitando così una penalizzazione delle imprese locali.