PROVINCIA L’AQUILA; VIA LIBERA A SISTEMAZIONE STRADA FRENTANA CAMPO DI GIOVE-ALTO SANGRO

L’AQUILA – Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha anticipato al consiglio la approvazione tecnica del progetto generale per la sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 “Frentana”, al quale seguirà l’individuazione dei lotti funzionali per l’attuazione degli interventi prioritari sulla base del grado di rischio.

Ricordiamo che la S.P. 12 “Frentana” è uno snodo viario importantissimo per il collegamento dell’area di Campo di Giove (L’Aquila) con l’Alto Sangro, lavori che garantirebbero l’apertura della strada anche durante i mesi invernali, spesso chiusa per il rischio di valanghe.

Il Presidente ha ricordato all’assemblea che questo sarà l’ultimo consiglio svolto con la modalità di videoconferenza, considerate le migliorate condizioni della situazione pandemica da Sars-cov2 e saranno altresì ripristinate, in presenza, anche le commissioni.