PROVINCIA TERAMO, A FEBBRAIO LAVORI A VILLA GESSO

TERAMO – Con una determina dirigenziale di fine anno la Provincia ha stanziato una prima somma per un intervento di sistemazione stradale a Villa Gesso, popolosa frazione del capoluogo, attraversata dalla provinciale 51/a. Ieri l’incontro fra il presidente Diego Di Bonaventura e Marta Di Daniele, cittadina residente nella frazione, che in questi mesi ha incalzato l’ente per risolvere un problema annoso ma non presente nella programmazione della Provincia. La cittadina si è spesa per perorare la causa della frazione aprendo un confronto con la Provincia e segnatamente con il Presidente.

“Davvero incomprensibile lo stato di abbandono di questa provinciale – spiega Di Bonaventura – lasciata fuori dalla programmazione da anni. Adesso abbiamo stanziato 120 mila euro e questo primo intervento, a meno di condizioni atmosferiche avverse, partiranno a febbraio. Provvederemo alla sistemazione di un tratto, quello più ammalorato, mettendolo in sicurezza e risistemando l’asfalto. Mi impegno a trovare altre risorse per completare l’intervento in questa area ricompresa nel secondo Nucleo che ha certamente bisogno di significativi lavori di manutenzione. E’ sempre un piacere conoscere cittadini che prendono a cuore gli interessi della comunità”.