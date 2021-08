PROVINCIA TERAMO, EDILIZIA SCOLASTICA: TAVOLO TECNICO SU RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO

TERAMO – Si è svolta oggi pomeriggio, nella Sala Consiglio della Provincia di Teramo, una riunione collegiale per trovare lo spazio necessario a soddisfare le nuove esigenze di aule delle scuole del capoluogo, compreso lo spostamento della Croce Rossa dal Comi2.

Il consigliere delegato all’edilizia scolastica Luca Frangioni insieme al nuovo dirigente del settore Francesco Ranieri, ha potuto raccogliere ogni notizia utile da ciascun responsabile scolastico, in un incontro improntato alla massima collaboratività. Sono state così individuate in modo dettagliato le problematiche di ciascun plesso con l’intento entro questa settimana, di finire il giro dei sopralluoghi, al fine di dare subito un forte impulso alla risoluzione dei problemi riscontrati.

Luca Frangioni, consigliere delegato all’edilizia scolastica a fine riunione ha dichiarato: “Abbiamo ascoltato tutte le esigenze dei presidi, e rimangono aperte alcune questioni fondamentali su cui come Provincia stiamo già lavorando: il nostro dirigente proseguirà con i sopralluoghi per risolvere anche le più piccole esigenze che si sono state oggi illustrate. Dobbiamo dare a tutti la possibilità di riaprire le scuole in sicurezza il prossimo 13 settembre”.