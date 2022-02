PROVINCIA TERAMO: LUZII, “FONDI PER LICEO EINSTEIN ERANO A MUTUO E NON SOSTENIBILE”

TERAMO – “Leggo che l’opposizione provinciale si diverte a farsi male da sola. Infatti ha diramato un comunicato per rendere noto che la riqualificazione del Liceo Scientifico “Einstein” fosse stata già finanziata dal Ministero nel 2018, ma purtroppo si trattava di un mutuo che i 300mila residenti della provincia di Teramo avrebbero dovuto restituire sia nel capitale che negli interessi”.

Replica così alle opposizioni il consigliere provinciale di Teramo Giovanni Luzii, sull’accusa di finanziamenti persi per il liceo.

“E’ errato sostenere che il precedente finanziamento fosse “interamente a carico dello Stato”, perché la verità è che era a carico dei teramani. Ben diverso è, oggi, piuttosto che indebitare i teramani – prosegue la nota -, accedere ai finanziamenti a fondo perduto del PNRR con lo specifico bando per l’edilizia scolastica, peraltro ancor più ingenti (7.392.000,00 euro in luogo dei precedenti 6,35 milioni), per i quali siamo fiduciosi nel positivo accoglimento.

“Questo significa fare gli interessi generali della cittadinanza e della comunità scolastica. Quanto al tentativo di screditare lo scrivente, respingo serenamente al mittente l’invito ad osservare un “dignitoso silenzio”, perché come è noto sono entrato a far parte del Consiglio Provinciale nell’ottobre 2021 e in soli tre mesi credo di aver impresso una direzione operativa alla macchina burocratica che i colleghi Consiglieri di opposizione non faticheranno a riconoscere, e a voler presto plaudire, stante la loro risaputa onestà intellettuale”, conclude la nota.