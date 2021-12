PROVINCIA TERAMO, MAGGIORANZA LISTE A SOSTEGNO DI BONAVENTURA. DOMANI PROCLAMAZIONE IN CONSIGLIO

TERAMO – Le due liste a sostegno del presidente Di Bonaventura eleggono 7 consiglieri; 4 per la lista civica “Renew Teramo” Lanfranco Cardinale consigliere uscente con delega alla viabilità (6950); Ennio Pavone (6023); Luca Corona (5823) e Giovanni Luzii consigliere uscente con delega al PNRR (3818) e 3 per la lista “la Forza del Territorio per Di Bonaventura presidente”: Frangioni Luca vicepresidente uscente con delega all’edilizia scolastica (7455); Jwan Costantini, sindaco di Giulianova (6737); Gennarino Di Lorenzo consigliere uscente delegato alla viabilità (5713).

“La casa dei Comuni” che siede sui banchi della minoranza elegge 5 consiglieri: confermati gli uscenti, Mauro Giovanni Scarpantonio (6391) e Graziano Ciapanna (5996) entrano Vincenzo D’Ercole sindaco di Castiglione Messer Raimondo (6916); Luca Pilotti (4518) e Ernesto Iezzi (4125).

Luca Frangioni, Fratelli D’Italia, risulta essere il consigliere più votato con 7455 voti ponderati; le liste non hanno espresso una consigliera donna.

Di seguito, invece, le preferenze per ciascun candidato:

LISTA 1 LA FORZA DEL TERRITORIO

Luca Frangioni 7455

Jwan Costantini 6737

Gennarino DI Lorenzo 5713

Domenico Pavone 4023

Beta Costantini 2059

Mimma Centorame 0

Angela De Patre 0

Francesco Grossi 0

Giada Pelusi 0

LISTA 2 LA CASA DEI COMUNI

Vincenzo D’Ercole 6916

Mauro Scarpantonio 6391

Graziano Ciapanna 5996

Luca Pilotti 4518

Ernesto Iezzi 4125

Luca Lattanzi 4028

Alberta Ortolani 3093

Marco Massetti 2711

Francesca Trailani 350

Fausta De Ascaniis 199

Annamaria Ciambotti 0

LISTA 3 RENWE TERAMO

Lanfranco Cardinale 6950

Ennio Pavone 6023

Luca Corona 5823

Giovanni Luzii 3818

Andrea Di Censo 3167

Alessandro Casmirri 2043

Laura Di Domenicantonio 1311

Roberta Pompetti 300

Sara Ponziani 250

Monica D’Orazio 0