PROVINCIA TERAMO, NUOVA ROTATORIA SULLA STRADA PEDEMONTANA

TERAMO – È stata “adottata” oggi una nuova rotatoria sulla Strada Pedemontana tra San Nicolò a Tordino e Garrufo di Sant’Omero. A curare il verde dell’area sita in località Sant’Anna, sulla S.P. 3 (Pedemontana) al Km.7+700 circa nel comune di Campli, sarà la Croce Arcobaleno di Massimo Iannetti, che effettua il servizio di trasporto per disabili, infermi e malati.

Con quest’accordo, il privato dovrà garantire il programma manutentivo previsto dal “Disciplinare Tecnico” cosi come elaborato dal funzionario responsabile Alessandro Di Felice, che individua le specie arboree congruenti con i luoghi ed il clima: in questo specifico caso la rotonda verrà piantumata a verde, abbellita con tre piante di cipressi, tre di ulivo, tre cycas, sette ginestre, sette piante di viturbo tino, il tutto corredato da un arredo floreale composto da varie piante di rose, timo, crataegus pyracanta e corbezzolo. All’interno del cordolo inoltre, verranno posizionate pietre bianche insieme a corteccia di pino.

Viene così assegnata un’altra delle 47 aree verdi della Provincia di Teramo che possono essere affidate su richiesta ad un privato, sulla base del bando e del disciplinare per il progetto delle manutenzioni verdi licenziato dal Servizio concessioni dell’ente diretto da Furio Cugnini. Rotonde, spazi adiacenti a strade provinciali, giardini di scuole da tenere in ordine, queste le tipologie individuate dal bando della Provincia. Il privato se ne fa carico in cambio di pubblicità gratuita laddove consentito dal Codice della strada o di targhe di ringraziamento dell’ente con citazione dell’affidatario (nel caso delle rotonde) o ancora di spazi di comunicazione sociale.

Ricordiamo che i comuni nei quali si trovano le aree verdi oggetto del bando sono: Martinsicuro, Controguerra, Teramo, Campli, Mosciano S. Angelo, Tortoreto, Castilenti, Colledara, Roseto degli Abruzzi e Castiglione Messer Raimondo. Info e documentazione al link: https://www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/finanza-e-contabilita/concessioni/avviso-pubblico-per-l-affidamento-in-adozione-di-aree-verdi-della-provincia-di-teramo/ .

Ha commentato il Dirigente Area 1 Furio Cugnini: “Prosegue in maniera molto efficace questa formula di collaborazione che giova a tutti e che come Provincia sia tra i primi ad utilizzare”.

“Una iniziativa che valorizza il rapporto tra pubblico e privato, con l’obiettivo comune della massima cura possibile del bene collettivo, le strade fino ad oggi interessate hanno cambiato volto a tutto beneficio del decoro pubblico” la conclusione del Presidente Diego Di Bonaventura.