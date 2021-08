PROVINCIA TERAMO, PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE CONCORSO DIRIGENTE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO

TERAMO – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per un dirigente tecnico a tempo indeterminato. Si tratta di una figura altamente qualificata che deve possedere specifiche caratteristiche, competenze e attitudini.

“Sono stati mesi molto difficili per tutti, cittadini, imprese, giovani. Sono stati mesi complicati anche per la macchina amministrativa dell’ente – dimezzata nel personale per scelte scellerate – che abbiamo dovuto riconfigurare proprio per aumentare il grado di efficienza e di risposta alla comunità” sottolinea il presidente Diego Di Bonaventura che aggiunge : “Ora guardo al futuro con meno preoccupazioni perché stiamo lavorando per restituire ad un ente, che ha decine di milioni di investimenti fra strade e scuole, una organizzazione moderna, meno ingessata, con nuove competenze professionali e certamente più veloce. E’ solo inizio perché da qui a fine anno partiranno tutti gli altri concorsi in programma: per noi sarà un’estate di lavoro”.

Per partecipare al concorso occorre seguire la procedura digitale predisposta dall’ente su apposita piattaforma entro 30 giorni /(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ªSerie Speciale Concorsi ed esami) https://provinciateramo.iscrizioneconcorsi.it

Sulla piattaforma si trova anche la sezione “assistenza” per quesiti e chiarimenti.

Tutte le info per partecipare si trovano nella sottostante sezione:

https://www.provincia.teramo.it/avvisi-concorsi-bandi/concorsi/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-di-dirigente-tecnico-a-tempo-pieno-e-indeterminato-scadenza-bando-6-settembre-2021

REQUISITI GENERALI

Diploma di Laurea (DL): Architettura, Ingegneria, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, Pianificazione eTerritoriale e urbanistica, Pianificazione Territoriale, urbanistica e ambientale, Urbanistica; o altro diploma di laurea equipollente ai sensi di legge;oppure Laurea Specialistica (DM 509/99): 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile,28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, 54/S Pianificazione Territoriale,urbanistica e ambientale; o diploma di laurea equipollente ai sensi di legge; Laurea magistrale (DM 270/04): LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-Architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-48 Pianificazione Territoriale, urbanistica e ambientale o altro diploma di laurea equipollente ai sensi di legge.

REQUISITI SPECIFICI

Essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea; per dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;ovvero essere dipendente di pubbliche amministrazioni, in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione post-laurea conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con DPCM, di concerto con il MIUR, con almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;ovvero-essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001 ed avere svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;ovvero avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purchè muniti del diploma di laurea;ovvero- essere un cittadino italiano che ha maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni, presso entio organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesta la laurea.