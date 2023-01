PROVINCIA TERAMO, SINDACO DI VALLE CASTELLANA D’ANGELO CONFERMA CANDIDATURA A PRESIDENTE

VALLE CASTELLANA – Il sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo, conferma la sua candidatura a presidente della Provincia di Teramo per le elezioni del 29 gennaio 2023.

“Si tratta di una candidatura a carattere prettamente civico – si legge in una nota -, che proviene dai territori e non è espressione diretta di una forza o compagine politica, ma in grado di intercettare un campo largo di alleanze e convergenze, che tra l’altro ha già trovato riscontro nell’attivo sostegno da parte di centinaia di amministratori locali, sindaci, assessori e consiglieri di varia estrazione, di ben oltre 30 Comuni del territorio provinciale”.

“Questo progetto ha trovato un po’ ovunque entusiasta e ampia convergenza in quanto è una candidatura che nasce dal basso – spiega D’Angelo – avendo avuto occasione di visitare, ascoltare e raccogliere le istanze degli amministratori di tutti e 47 i comuni della Provincia. Dallo scorso mese di Agosto percorro in lungo e in largo il territorio e ho maturato la convinzione che le forze democratiche debbano liberamente determinarsi nella scelta di una governance di area vasta che sia il più possibile vicina ai problemi delle persone e non calata dall’alto dai tavoli regionali”.

D’Angelo, ingegnere civile e elettronico, classe 1982, con all’attivo oltre vent’anni di esperienza politico-amministrativa, si propone, pertanto, come “un amministratore che ha come priorità quella di risolvere gli annosi problemi con spirito concreto e pragmatico. Questa è la prima volta, nella storia locale, nella quale la presidenza è a portata di mano di un amministratore delle aree interne”.