PROVINCIA TERAMO, TORNANO I CORSI DI AUTODIFESA PERSONALE DI “365 GIORNI DONNA”

TERAMO – Torna, in presenza e all’aperto, “365 giorni donna, prevenzione e formazione” l’iniziativa organizzata dalla consigliera con delega alle politiche di genere, Beta Costantini.

Con la partecipazione dell’avvocata Rosaura Tarquini Sebastiani e della psicologa Grazia De Luca a partire dal 22 maggio e sino alla fine di giugno in collaborazione con l’associazione Asd Atletico Ippon Karate si svolgeranno tre corsi per apprendere le tecniche di autodifesa personale.

Si comincia a Teramo, ai Giardini Pannella della Provincia: sabato 22 Maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, domenica 23 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e domenica 30 Maggio sempre dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

A Martinsicuro nei Giardini dell’Anfiteatro: sabato 5 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00; domenica 6 giugno dalle 9.00 alle 12.00; domenica 13 giugno dalle 9.00 alle 12.00.

L’ultimo appuntamento si svolgerà ai giardini della Torre del Cerrano: sabato 19 giugno dalle 15.00 alle 18.00; domenica 20 giugno dalle 9.00 alle 12.00 e domenica 27 giugno alla stessa ora.

Per ogni corso saranno accettati solo 30 partecipanti in maniera da garantire il corretto distanziamento sociale.

“E’ la seconda fase di un percorso di formazione e prevenzione iniziato a marzo e rivolto sia alle donne che agli uomini con la partecipazione di un team di psicologi, avvocati e istruttori di difesa personale. Un approccio multidisciplinare per rafforzare l’autostima delle donne, fornire informazioni e supporto di tipo giuridico per comprendere bene quali sono gli strumenti legislativi e i servizi pubblici a fianco delle donne e tecniche di difesa personale molto utili nei momenti critici e in caso di aggressioni. L’orizzonte sul quale voglio lavorare è anche quello del trattamento agli uomini maltrattanti: solo così possiamo ridurre i casi di recidiva e limitare un fenomeno che ha raggiunto numeri agghiaccianti. Bisogna incidere sulle radici culturali e sociali che producono sessismo e misoginia” dichiara Beta Costantini.

Al progetto è stato concesso l’Alto Patronato della Regione Abruzzo e il patrocinio della Commissione Provinciale Pari Opportunità, è stato organizzato con la collaborazione delle Commissioni Pari Opportunità dei Comuni (Silvi, Pineto, Giulianova e Martinsicuro) e con l’adesione dell’Ordine degli avvocati e di quello degli psicologici.

Per iscriversi: https://u.nu/e6nas

Info: 3478114712 – 3348140235

365giorni@gmail.com

https://www.provincia.teramo.it/eventi/365-giorni-donna-corsi-per-autodifesa-personale