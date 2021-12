PROVINCIALI CHIETI: FRANCESCO MENNA ELETTO PRESIDENTE

CHIETI – Francesco Menna, sindaco di Vasto, riconfermato presidente della Provincia dell’Aquila.

E così Menna, centrosinistra, ha vinto la sfida con il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, per il centrodestra, domani per prendere il posto di Mario Pupillo (Pd), a sua volta ex sindaco di Lanciano.

Due le liste a suo sostegno: “Insieme per la Provincia” e “Provincia Verde”. Dieci le donne e quattordici gli uomini che hanno affiancato il candidato presidente in una coalizione ampia che vede al suo interno il centrosinistra, il M5S e il mondo civico.

“Ringrazio di cuore i sindaci e i consiglieri comunali che hanno espresso fiducia nella mia persona e ringrazio tutti i candidati consiglieri provinciali, anche i non eletti, per essere stati al mio fianco in questa seppur breve ma intensa campagna elettorale. Con onore, orgoglio e grande senso di responsabilità svolgerò l’incarico di Presidente della Provincia di Chieti mettendo a disposizione dell’Ente anche l’esperienza finora acquisita da sindaco di Vasto. Lavorerò con dedizione, competenza e professionalità per affrontare e risolvere tutte le problematiche in essere e quelle future”, ha detto il neo presidente della Provincia di Chieti, al termine delle operazioni di scrutinio.

A Paolini, oltre a rivolgere “un caloroso abbraccio e l’auspicio di collaborazione per il bene dei 104 Comuni della Provincia di Chieti”, i ringraziamenti “per aver partecipato a questa importante tornata elettorale che coinvolge e abbraccia tutta la Provincia di Chieti”.

Collaborazione e ringraziamento che il neo eletto Menna estende anche a tutti consiglieri provinciali di minoranza eletti.

“Colgo l’occasione – ha proseguito Menna – anche per porgere un doveroso saluto e ringraziamento a chi mi ha preceduto in questo ruolo, Mario Pupillo e a tutta la sua giunta e Consiglio”.

“La Provincia che mi accingo a governare sarà una Provincia a servizio dei cittadini, delle imprese, delle categorie economiche e di quelle sociali. Ma sarà anche una Provincia in cui gli amministratori locali dei 104 Comuni, il mio compreso, avranno un ruolo da protagonisti. Chi mi conosce sa che il mio telefono è a disposizione di tutti e lo sarà ancora. Come ho già detto, la prima cosa che farò sarà incontrare tutti i sindaci dai quali mi farò consegnare un fascicolo delle problematiche, delle aspettative e degli obiettivi delle loro comunità. Da qui partiremo, affrontandole e risolvendole e le porteremo, qualora necessario, ai tavoli regionali e di Governo e ai loro rappresentanti chiedo fin da ora attenzione e vicinanza per il nostro ampio e variegato territorio. Ma porteremo avanti e a termine anche quanto lasciato in sospeso dall’ex Presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo e dalla sua giunta che ringrazio ancora e di cuore per il lavoro svolto in questi sette anni. Sarà inoltre mia premura e volontà conoscere tutti i dipendenti dell’Ente provinciale chiamati, insieme a me e alla squadra che mi affiancherà e che a breve presenterò, a lavorare per il bene e la crescita di questa Provincia”.

“Dialogo, ascolto, confronto, partecipazione, condivisione, operosità, presenza e vicinanza a tutti gli amministratori sarà il mio modus operandi. La Provincia che andremo a definire sarà rivolta a garantire maggiori servizi, efficienti ed efficaci, ai cittadini e al territorio nonché alla crescita e alla promozione dello stesso”, ha concluso Menna che ha ricordato i principali obiettivi che porterà avanti insieme alla squadra che lo affiancherà: viabilità, riduzione del divario tra zone costiere e aree interne, edilizia scolastica, crisi idrica, mobilità sostenibile, vecchie stazioni ferroviarie, Via Verde Costa dei Trabocchi e Pnnr”.

“Un’affermazione grande e prevista quella di Francesco Menna alla presidenza della Provincia di Chieti, che è frutto di una partecipazione consistente dei Comuni e di un importante lavoro di apertura e allargamento delle alleanze alle compagini civiche che come Pd abbiamo condotto in modo serrato negli ultimi mesi”, il commento del capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci.

“Sono certo che il sindaco di Vasto saprà portare avanti egregiamente il percorso avviato dalla lunga consiliatura di Mario Pupillo – riprende Paolucci – consolidando la sinergia operativa con i Comuni, essenziale in questa fase di ripresa per il nostro Paese e per convogliare le risorse del PNRR sui territori. Buon lavoro al Presidente e a tutto il nuovo Consiglio provinciale, i dati rilevano che c’è stato un sostegno al di là delle appartenenze, grazie a un Pd e a un centrosinistra che è riuscito ad aprirsi molto, parlando a tutte le formazioni politiche, allargando gli schieramenti e la partecipazione alle realtà civiche nate anche in provincia e che in Menna e con il nuovo governo della nostra provincia, avranno un riferimento solido e un dossier di 104 Comuni, per affrontare insieme le priorità sentite nei vari centri e avere una voce più forte anche in questo consesso”.