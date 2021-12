PROVINCIALI CHIETI: MENNA, “DOSSIER DA TUTTI I 104 COMUNI PER INTERVENTI MIRATI ED EFFICACI”

CHIETI – “La prima azione che promuoverò come presidente della provincia di Chieti sarà quella di chiedere a tutti e 104 i sindaci un dossier su interventi necessari in particolare sulla viabilità e sulle esigenze dei loro territori che rappresenteranno insieme un patrimonio di conoscenza fondamentale per la struttura tecnica amministrativa dell’ente e per poter intervenire con cognizione di causa”.

Così nell’intervista streaming su Abruzzoweb il sindaco di Vasto, Francesco Menna, candidato presidente della Provincia di Chieti alle elezioni di domenica 18 dicembre prossimo.

Francesco Menna è appoggiato dalla lista, “Uniti per la provincia”, che contiene esponenti del Pd, Italia Viva, Azione e M5S, e da “Provincia verde”, del sindaco di Montelapiano, Arturo Scopino.

Suo sfidante è Filippo Paolini, sindaco di Lanciano appena eletto, sostenuto da due liste: “Paolini presidente” e “Il territorio con Paolini”.

A votare saranno solo i sindaci e i consiglieri comunali in carica, e il loro voto sarà “ponderato”, ovvero tanto più pesante, quanto è più popoloso il comune amministrato. Le Province, va ricordato, sono state degradate ad enti di secondo livello dalla riforma Delrio dell’aprile 2014, e si occupano ora solo di edilizia scolastica, viabilità e di alcune competenze di carattere ambientale, a anche se il governo lavora ad un potenziamento di questo ente, che sarà importante anche per l’utilizzo degli ingenti fondi del Pnrr.

Menna, calcolando la “quantità” di voto delle principali città e comuni vicini o della sua area politica parte avvantaggiato, ma tiene a sottolineare “la vittoria non può essere mai certa, lo si saprà solo ad urne chiuse. In caso di mia vittoria sarà però la prima volta che il territorio di Vasto esprimerà una presidenza. Ma sarò ovviamente il presidente di tutta la provincia, con particolare attenzione alle nostre aree interne, che pagano un ritardo infrastrutturale quello relativo alla viabilità locale, i particolare, che significa trasporto scolastico, di merci, di lavoratori, la sicurezza dei cittadini. Sarà anche importante organizzare assemblee provinciali direttamente nei territori”.

Del suo rivale Paolini Menna ferma è una persona che stimo profondamente e che saprò rappresentare al meglio come presidente di provincia”.

L’INTERVISTA

