PROVINCIALI, CIVICHE TEATINE DI MAGGIORANZA: “CONSIGLIAMO A PD CONCERTAZIONE SULLE SCELTE”

CHIETI – “Premesso che il Partito Democratico ha assoluta discrezione sull’assunzione di proprie scelte politiche, sarebbe utile, e soprattutto coerente alle scelte elettorali fatte nelle ultime due tornate elettorali, concertare e quindi rafforzare la propria posizione e la relativa strategia in merito alla candidatura per il ruolo di Presidente della Provincia” la nota congiunta dei consiglieri delle civiche ‘Chi Ama Chieti’ e ‘Chieti C’è’.

“In virtù del peso specifico della nostra compagine e delle ragioni rese pubbliche a sostegno della nostra proposta di candidatura di Diego Ferrara, consigliamo al Partito Democratico di preferire la strada del dialogo costruttivo e non quella delle prese di posizione che non lasciano spazio ad alternative.

Sarebbe un errore grave non coinvolgere concretamente i movimenti civici, come il nostro, che su più di una amministrazione locale sono importanti alleati di governo.

A tal proposito ribadiamo che la nostra proposta di candidare Diego Ferrara non è la mera indicazione di un nome, che ribadiamo essere il migliore per fare sintesi sulla pluralità di anime del centrosinistra ed ottenere dunque una vittoria certa, ma la ferma volontà di attribuire al Capoluogo la considerazione ed il rispetto che merita.

Su questo aspetto, il ruolo primario della nostra Città nello scenario provinciale, non indietreggeremo di un passo, a costo di intraprendere valutazioni e scelte autonome.”