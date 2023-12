L’AQUILA – Il presidente della Provincia in carica, riconfermato due anni fa e in carica fino al 2025, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, e vicepresidente nazionale dell’Unione province Italiane (Upi), mantiene la maggioranza in consiglio provinciale dell’Aquila.

Questo l’esito delle elezioni per i rinnovo del consiglio provinciale con urne aperte ieri per 1.263 sindaci e consiglieri comunali.

La lista “Per la Provincia dell’Aquila-centrodestra“ ha confermato Vincenzo Calvisi, consigliere di Fossa, e vicepresidente della Provincia, Gianluca Alfonsi, sindaco di Gioia dei Marsi, il più votato, Dino Iacutone, consigliere di Celano e Gabriella Sette, consigliere di Pizzoli, In corsa poi Daniele D’Angelo, consigliere comunale dell’Aquila .

La lista “L’Aquila Provincia, territorio, solidarietà e sicurezza“, ispirata dal sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, ha eletto Alessandra Cerone, consigliere di Avezzano, Ernesto Fracassi, anche lui consigliere di Avezzano e Roberto Giovagnorio, vicesindaco e consigliere di Tagliacozzo.

La lista a ranghi ridotti, con soli 5 candidati, “La Provincia delle aree interne“, sostanzialmente un monocolore del Partito democratico ha eletto Antonella La Gatta, consigliere di Sulmona e consigliere provinciale uscente e Giacomo Carnicelli, consigliere di Tornimparte.

A prescindere dalla posizione assunta dai civici di Di Pangrazio, Caruso conserva la maggioranza di 6 a 5 contando anche il suo voto in consiglio.

Essendo le province degradate a ente di secondo livello dalla riforma Delrio del 2014, a votare non sono stati cittadini ma solo i sindaci e consiglieri dei 108 comuni della Provincia, con voto “ponderato” cioè sulla base di un indice che varierà in base al numero degli abitanti. E i voti più “pesanti” saranno dunque quelli dei sindaci delle città più popolose.