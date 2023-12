PROVINCIALI L’AQUILA, ALFONSI RIELETTO CON 8871 VOTI: “E’ RECORD, PUNTO DI RIFERIMENTO TERRITORIO”

GIOIA DEI MARSI – “È motivo di grande orgoglio la rielezione come consigliere provinciale del nostro sindaco Gianluca Alfonsi. Per di più con un vero e proprio record di voti, che lo hanno reso il primo degli eletti”.

Così la maggioranza dell’amministrazione comunale di Gioia dei Marsi (L’Aquila), all’indomani dalle votazioni con cui è stato eletto il nuovo consiglio provinciale dell’Aquila, complimentandosi con il primo cittadino Gianluca Alfonsi, rieletto consigliere provinciale con 8871 voti.

“Un risultato storico quello degli 8.871 voti”, il commento della vice sindaco Barbara Di Giandomenico, insieme a quello dei consiglieri Nicola Antonelli, Alessio Mascitelli, Aurora Riposati, Costantino Alfonsi, Alfonso Raffaele, Emilio Roselli, Giuseppe Onofri e Andrea Longo del gruppo misto.

“Con l’elezione a consigliere provinciale – vanno avanti i consiglieri – Alfonsi si riconferma punto di riferimento della politica del territorio. Si tratta della sesta elezione e questo dimostra il buon lavoro fatto in tutti questi anni. La Marsica tutta continuerà ad avere vantaggio dall’attività in Provincia di un rappresentante delle istituzioni ha sempre dimostrato devozione e profonda attenzione non solo per Gioia ma per tutto il comprensorio. Al nostro sindaco – conclude la maggioranza di Gioia dei Marsi – i nostri auguri per un proficuo lavoro insieme a tutti i suoi colleghi eletti”.

“Un grazie dal profondo del cuore agli oltre 120 tra colleghi sindaci e amministratori che si sono recati alle urne da tutto il territorio provinciale per esprimermi la loro fiducia – interviene il primo cittadino Alfonsi – un gesto che non ha prezzo e che m’impone un impegno amministrativo ancora più forte per ripagarli! Esprimo gratitudine anche all’amico assessore regionale Mario Quaglieri per il fondamentale supporto, che mi ha consentito di raggiungere questo importante risultato, al mio vicesindaco Di Giandomenico e a tutti i miei amministratori che hanno combattuto al mio fianco questa dura battaglia nonché a tutti quei numerosi cittadini che, nonostante non potessero votare, mi hanno fortemente incoraggiato e sostenuto”.

“Dedico questa vittoria ad una persona che porto nel cuore e che con me ha condiviso per anni lo scranno da consigliere provinciale, insegnandomi la bellezza della politica tra la gente e per la gente: il dottor Gino Fosca. Da lassù certamente sorriderai per me e con me Maestro. E ora di nuovo al lavoro che c’è tanto da fare per la nostra amata terra”, conclude Alfonsi.