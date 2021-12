PROVINCIALI L’AQUILA, BIONDI: “VINCE L’IMPEGNO DELLA BUONA POLITICA, OLTRE I CAMPANILISMI”

L’AQUILA – “Gli esiti delle elezioni provinciali dell’Aquila confermano la capacità aggregativa del centrodestra, intorno a un progetto ampio, unificante, che ha saputo cogliere le diverse esigenze di una provincia complessa, soddisfarle, restituendo un equilibrio perfetto tra i territori, tutti ugualmente rappresentati”. Così il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’indomani dei risultati delle amministrative provinciali che hanno decretato la vittoria di Angelo Caruso alla presidenza.

“FdI, in particolare, conferma il vicepresidente uscente, Vincenzo Calvisi, che risulta il più votato della coalizione, e il consigliere Gianluca Alfonsi. Inoltre è determinante per l’elezione di Dino Iacutone, espressione della maggioranza al Comune di Celano, guidato da Settimio Santilli, autorevole esponente del nostro partito”, continua Biondi.

“Ancora: voglio ringraziare, per la generosità e il coraggio dimostrati, il consigliere comunale di Avezzano Ernesto Fracassi che, nonostante le mille difficoltà, ha deciso comunque di mettere a disposizione la sua battagliera esperienza in favore del nostro progetto di lungo respiro”.

“Fortunatamente a nulla sono valsi i richiami a una appartenenza territoriale che è buona solo per suscitare istinti antistorici, essendo la provincia dell’Aquila un solo corpo che deve marciare unito verso le sfide del presente e del futuro. Queste elezioni, infatti, hanno riaffermato un principio inequivocabile: il vero civismo è quello che si muove fuori dai partiti ma che ha un orizzonte ben definito, e non quello che si colloca a seconda delle convenienze del momento”.

“In questa occasione, invece, un altro presunto civismo, buono per tutte le stagioni, si è prestato colpevolmente a fare da cavallo di Troia di un Partito democratico che – attraverso le provinciali – ha tentato di lanciare un messaggio per le amministrative dell’Aquila dell’anno prossimo e delle regionali del 2024, uscendone con le ossa rotte”.

“Buon lavoro, quindi, al presidente Caruso, che può contare su sei consiglieri di centrodestra che rappresentano con perfetto equilibrio i territori dell’Aquilano, della Marsica e della zona Peligna, con la consapevolezza che la provincia dell’Aquila ha un solo confine e che la dialettica all’interno di esso non deve servire a prevaricare, ma a federare con il solo obiettivo di una ripartenza solida e comune”, conclude Biondi.