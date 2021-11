PROVINCIALI L’AQUILA: CARUSO, “GRAZIE A TUTTI CANDIDATI, INSIEME PER COMPLETARE AZIONE RILANCIO”

L’AQUILA – “Esprimo la massima gratitudine a tutti i candidati che hanno accettato di correre con me e insieme a me per portare avanti e proseguire il progetto di grande rilancio della Provincia Dell’Aquila”. Lo ha detto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, alla riconferma della presidenza della Provincia dell’Aquila oggi a margine della consegna delle liste in vista delle consultazioni di secondo livello per l’elezione del Presidente e per il rinnovo del Consiglio provinciale dell’Aquila. Caruso ha sottolineato gli “straordinari risultati” raggiunti dall’Amministrazione Provinciale durante il suo mandato: “Costituiscono la prova provata di aver saputo amministrare – ha aggiunto il candidato presidente – Tutto questo è a garanzia del futuro per tutti i Territori della Provincia”. A dimostrazione delle capacità del presidente uscente della Provincia dell’Aquila il corposo appoggio ottenuto dagli amministratori locali per la sfida elettorale del 18 dicembre. Il candidato presidente Angelo Caruso può contare su 2 liste ed è alla guida di 18 candidati consiglieri.

Nella prima lista ‘Provincia insieme’ i candidati sono: Daniele Alimonti (Consigliere comunale di Castelvecchio Calvisio), Daniela De Dominicis (Consigliere comunale di Capestrano), Federica Di Bartolomeo (Consigliere comunale di Rocca Pia), Quirino D’Orazio (Sindaco di San Benedetto dei Marsi), Ernesto Fracassi (Consigliere comunale di Avezzano), Cinzia Martorelli (Consigliere Comunale di Scurcola Marsicana), Maurizio Proietti (Consigliere comunale di Sulmona) e Antonio Tarulli (Consigliere comunale di Campo di Giove).

Per la lista ‘Per la Provincia dell’Aquila Angelo Caruso Presidente’ si candidano gli uscenti Gianluca Alfonsi (Consigliere comunale di Gioia Dei Marsi), Vincenzo Calvisi (Consigliere comunale di Fossa), Laura Cerroni (Consigliere comunale di Castelvecchio Calvisio), Settimio Dino Iacutone (Consigliere comunale di Celano), Alessandro Loreto Marcangeli (Consigliere comunale di Carsoli), Berardino Morelli (Consigliere comunale dell’Aquila), Emiliana Salvati (Consigliere comunale di Capistrello), Gabriella Sette (Consigliere comunale di Pizzoli), Nunzio Tarantelli (Consigliere di Pratola Peligna) e Michela Tatarelli (Consigliere comunale di Ovindoli).