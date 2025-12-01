L’AQUILA – Il presidente uscente Angelo Caruso, già alla guida dell’Ente per due mandati consecutivi, è l’unico candidato presidente per la Provincia dell’Aquila alle elezioni del prossimo 21 dicembre.

La presentazione delle candidature, conclusa oggi alle ore 12, ha definito anche la composizione di tre liste per il rinnovo del Consiglio provinciale, per un totale di 22 candidati alla carica di consigliere.

Le elezioni sono di secondo livello: a votare saranno esclusivamente gli amministratori dei Comuni della provincia, chiamati alle urne sabato 21 dicembre dalle ore 8 alle ore 20.

Il presidente resterà in carica quattro anni, mentre il Consiglio, composto da dieci consiglieri provinciali, più il presidente, avrà una durata di due anni.

Gli elettori aventi diritto sono complessivamente 1.239, appartenenti a 107 Comuni (con l’esclusione di Rivisondoli, attualmente commissariato).

Nel dettaglio: 966 amministratori rientrano nella fascia A (Comuni sotto i 3.000 abitanti), 104 nella fascia B (3.000-5.000 abitanti), 78 nella fascia C (5.000-10.000 abitanti), 33 nella fascia D (10.000–30.000 abitanti: Sulmona e Celano) e 58 nella fascia E (30.000-100.000 abitanti: L’Aquila e Avezzano). La suddivisione dei Comuni nelle fasce demografiche serve a determinare il voto ponderato, che attribuisce a ciascun amministratore un peso diverso in base alla popolazione del Comune che rappresenta.

TUTTE LE LISTE PRESENTATE

Per la lista “Per la Provincia dell’Aquila – Centro-Destra” sono stati presentati i candidati Gianluca Alfonsi, sindaco di Gioia dei Marsi; Daniela Blasetti, consigliere comunale di Massa d’Albe; Vincenzo Calvisi, consigliere comunale di Fossa; Cinzia Contestabile, consigliere comunale di Celano; Antonio Di Bartolomeo, sindaco di San Demetrio Ne’ Vestini; Ernesto Fracassi, consigliere comunale di Avezzano; Valeria Iallonardi, consigliere comunale di Alfedena; Andrea Longo, consigliere comunale di Gioia dei Marsi; Patrizia Olivieri, consigliere comunale di Roccaraso; Gianfranco Tedeschi, sindaco di Cerchio.

Per la lista “La Provincia delle Aree Interne”: Giacomo Carnicelli, consigliere comunale di Tornimparte; Maria Silvia Di Giovanni, consigliere comunale di Corfinio; Maria Pia Gentile, consigliere comunale di Opi; Giorgio Giovannone, consigliere comunale di Luco dei Marsi; Antonella La Gatta, consigliere comunale di Sulmona; Lorenzo Rotellini ed Elia Serpetti, consiglieri comunali dell’Aquila.

La lista “Provincia Territorio – Solidarietà e Sicurezza” comprende invece Fabrizio Ridolfi, consigliere comunale di Avezzano; Roberto Giovagnorio, consigliere comunale di Tagliacozzo; Erica Gismondi, consigliere comunale di Balsorano; Rocco Venettacci, consigliere comunale di Collelongo; Alessandra Cerone, consigliere comunale di Avezzano.