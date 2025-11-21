PROVINCIALI L’AQUILA: CDX CONFERMA, “PIENO SOSTEGNO A CARUSO, COALIZIONE UNITA”

L’AQUILA – “I partiti del centrodestra confermano con soddisfazione la scelta di Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro di Fratelli D’Italia, quale candidato presidente della Provincia, rinnovando il pieno sostegno al suo operato e riconoscendo il lavoro svolto con impegno, equilibrio e senso delle istituzioni”.

È quanto si legge in una nota a firma dei segretari provinciali del centrodestra Claudio Gregori, di FdI, Gabriele De Angelis, di FI, Daniele Ferella, Lega, Marianna Scoccia, Noi Moderati.

Aspetto non trascurabile l’apprezzato comunicato, visti i trascorsi, seppure arrivato con calma alle 20.36, al termine di una giornata di confronto a margine della quale, senza sorpresa, viene quindi ufficializzata la ricandidatura di Caruso, in vista del ritorno alle urne il 21 dicembre.

Nessuna novità sullo scoglio, quello sì tutto da superare, della vicepresidenza oggi di Fratelli d’Italia, casella oggi occupata da Gianluca Alfonsi, sindaco di Gioia dei Marsi, che nel prossimo mandato viene rivendicata con forza dall’uomo forte di Forza Italia all’Aquila e in provincia, l’assessore regionale al Sociale e alla Cultura Roberto Santangelo, alle regionali del marzo dello scorso anno premiato con quasi 10mila preferenze. (Qui il link)

Nella nota del centrodestra quindi si legge: “La decisione condivisa rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un Centrodestra unito, responsabile e orientato al buon governo del territorio. La coalizione sta lavorando in maniera coesa e costruttiva alla definizione della lista dei candidati consiglieri provinciali, con l’obiettivo di esprimere una squadra competente, rappresentativa e capace di dare continuità al percorso avviato”.

I partiti della coalizione “ribadiscono dunque la volontà di proseguire su una linea comune e solida, nella convinzione che solo attraverso l’unità e la collaborazione sia possibile garantire stabilità amministrativa e risposte concrete alle esigenze della comunità provinciale”.

Tra le curiosità, ad inviare la nota l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia, partito che ha poi condiviso il comunicato anche attraverso un post su facebook con una foto nella quale compaiono il segretario provinciale e sindaco di Barete Gregori, il sindaco di Ofena e responsabile Enti locali Antonio Silveri e, al centro, l’ambizioso vicesegretario provinciale, la giovane neo dirigente della Regione Abruzzo Benedetta Fasciani.