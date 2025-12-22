PROVINCIALI L’AQUILA: FI, “GRANDE CONTRIBUTO IN RIELEZIONE CARUSO, CLASSE DIRIGENTE DI QUALITA'”

L’AQUILA – “Il contributo dato da Forza Italia per la rielezione di Angelo Caruso alla Presidenza della Provincia dell’Aquila è stato determinante”.

Commentano così, in una nota, l’esito elettorale l’assessore regionale Roberto Santangelo e il coordinatore comunale di FI L’Aquila Stefano Cappetti.

“Questa tornata elettorale, seppur non basata sul voto dei cittadini bensì degli amministratori comunali, ha sancito che Forza Italia è la seconda forza del centrodestra nella nostra provincia. Il consenso da loro espresso testimonia il riconoscimento del lavoro svolto sul territorio, della qualità della classe dirigente e della capacità del partito di rappresentare con serietà e competenza le istanze delle comunità locali. Un risultato che rafforza il ruolo di Forza Italia all’interno dell’amministrazione provinciale e nel quadro politico del territorio aquilano”.

“Complimenti a tutti i consiglieri eletti e in particolare ad Antonio Di Bartolomeo e Cinzia Contestabile, a cui è stato riconosciuto il lavoro che svolgono nei loro rispettivi ruoli di sindaco di San Demetrio ne’ Vestini e assessore comunale di Celano. A tutti loro va l’augurio di buon lavoro, nell’interesse dei cittadini e del futuro della provincia dell’Aquila”, concludono.