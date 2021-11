PROVINCIALI L’AQUILA, IL SINDACO AIELLI DA’ IL SUO APPOGGIO ALLA CANDIDATURA DI  GIOVAGNORIO

AIELLI – Fra un mese si terranno le elezioni per il rinnovo della presidenza e del consiglio provinciale. Il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale scende in campo per sostenere la candidatura alla presidenza del sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio.

Il primo cittadino di Aielli, non ha dubbi nel sostenere un amministratore serio, capace, che in questi anni ha dato prova non solo di saper gestire al meglio la cosa pubblica, ma di saper rappresentare al meglio l’Istituzione ed il territorio che lo ha eletto.

“Sono elezioni di secondo livello ( un pasticcio figlio di diverse riforme mancate, svuotato di quel rapporto vitale tra corpo elettorale, territorio e rappresentanti) riservate ai soli amministratori comunali”, ha evidenziato il sindaco Di Natale.

“La buona notizia è che a correre per la carica di presidente ci sarà Vincenzo Giovagnorio, bravo Sindaco di Tagliacozzo, che in questi anni ha mostrato diverse qualità amministrative e umane.

Insieme abbiamo combattuto diverse battaglie, prima fra tutte quella per una sanità pubblica migliore e all’altezza dei bisogni del territorio, siamo stati e saremo in prima linea per la difesa del Tribunale di Avezzano, l’ammodernamento della linea ferroviaria e delle tante criticità che il nostro territorio deve affrontare.

Come amministratori marsicani non possiamo perdere questa occasione”, conclude Di Natale. “Il mio appoggio sarà pieno e incondizionato”.