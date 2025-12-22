PROVINCIALI L’AQUILA: LEGA, “NETTA VITTORIA CDX, CONGRATULAZIONI AD ANDREA LONGO, PREMIATO IMPEGNO”

L'AQUILA - "Congratulazioni ad Andrea Longo, consigliere della Lega, per la sua elezione alla Provincia dell'Aquila. L'impegno costante, la competenza e il forte radicamento sono stati riconosciuti e premiati. Siamo certi che saprà svolgere nel migliore dei modi il nuovo ruolo, contribuendo alla crescita del territorio".

Così, in una nota, Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo; Luigi D'Eramo, sottosegretario di Stato al Masaf; Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale; Carla Mannetti, consigliere regionale Lega; Daniele Ferella, segretario provinciale Lega L'Aquila.

"Una soddisfazione doppia - aggiungono - Il risultato delle elezioni provinciali aquilane segna infatti una netta affermazione del centrodestra con la riconferma del presidente Angelo Caruso. Questo testimonia la solidità del progetto amministrativo portato avanti in questi anni e, quindi, la fiducia dei rappresentanti istituzionali del territorio nel lavoro svolto dalla coalizione e dalla Lega, sempre più radicata e presente.

"Un ringraziamento particolare - concludono - va a tutti gli amministratori che hanno scelto di sostenere il nostro candidato consigliere. Al presidente Caruso, a Longo e agli eletti i nostri migliori auguri di buon lavoro".