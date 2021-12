PROVINCIALI L’AQUILA, NUNZIO TARANTELLI ELETTO CONSIGLIERE: “RISULTATO IMPORTANTE”

PRATOLA PELIGNA – “A seguito dell’esito della tornata elettorale di ieri si conferma un importante risultato pazientemente costruito con il sostegno dell’amministrazione comunale di Pratola Peligna e dell’intesa a più largo spettro che con la mia maggioranza guidata da Antonella Di Nino e con il vice presidente vicario del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, assieme a molti amministratori della Provincia aquilana. Questo risultato mi permette di poter apportare la mia esperienza nel prossimo Consiglio”.

Lo scrive in una nota Nunzio Tarantelli, vice sindaco di Pratola Peligna, che aggiunge: “Un esito che da forza a un modo di fare politica in grado di superare la bolla dei social, grazie a centinaia di chilometri macinati su tutta la provincia fino agli angoli più periferici. Farò si che questa attenzione verso il territorio caratterizzi sempre la mia azione di governo, anche per rispetto ai 107 amministratori che hanno creduto in me e nel progetto e che mi hanno portato a essere – nel centrodestra – il più votato per ‘teste’.

“Ringrazio il presidente Angelo Caruso per aver creduto a questo percorso: con lui e l’intera squadra lavorerò per non disperdere questo patrimonio di fiducia ed entusiasmo”, dice.

“Ringrazio ancora Roberto Santangelo che si è speso in prima persona come se fosse lui stesso il candidato, la mia maggioranza e tutti i consiglieri comunali che hanno contribuito a tagliare questo traguardo”, conclude Tarantelli.