PROVINCIALI L’AQUILA: PASSO POSSIBILE, “GRANDE RISULTATO PER FABIO CAMILLI”

L’AQUILA – “Nonostante la vittoria di Angelo Caruso (con numeri comunque inferiori a quelli previsti), il risultato che abbiamo ottenuto è straordinario: il nostro candidato consigliere Fabio Camilli, Sindaco di Acciano, ha ottenuto la rielezione con 6.042 voti ponderati e, soprattutto, è risultato il più votato di tutti gli schieramenti con ben 114 amministratori che gli hanno espresso la preferenza (ovvero l’11% dei votanti che sono stati, infatti, oltre 1.000)”.

E’ quanto afferma in una nota il Presidente dell’Associazione civico-politica “Il Passo Possibile” Fabrizio Ciccarelli.

“Questo risultato straordinario è il frutto del sostegno di tanti Sindaci e consiglieri dei piccoli Comuni che hanno rinnovato la loro fiducia a Fabio Camilli e del gruppo consiliare “Il Passo Possibile”, che si è distinto, ancora una volta, per la sua compattezza e coerenza nell’ambito delle forze che hanno dato vita alla coalizione europeista con candidato Presidente Vincenzo Giovagnorio a cui, in questa occasione, rinnoviamo la nostra stima e gratitudine per aver accettato un sfida elettorale così difficile. Il consigliere provinciale Fabio Camilli, grazie a questa nuova affermazione, continuerà sicuramente nel suo lavoro di migliorare l’azione della Provincia dell’Aquila che, a nostro giudizio, dovrà cogliere ogni opportunità ed in particolare quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per risolvere le tante questioni ancora aperte in tema di viabilità ed edilizia scolastica.

“Nelle competizioni – conclude Fabrizio Ciccarelli- laddove ci si batte per il buon governo nonché per la salvaguardia dei valori che sono alla base dell’identità del nostro territorio, Il Passo Possibile ci sarà sempre”