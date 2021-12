PROVINCIALI L’AQUILA, PESTILLI : “VITTORIA CARUSO FRENA LE AMBIZIONI DEL CIVISMO”

L’AQUILA – “La riconferma del presidente Angelo Caruso a queste elezioni provinciali, segna una vittoria importante per il centrodestra, tappa fondamentale da cui ripartire per rafforzare ulteriormente la sinergia istituzionale tra Regione, Provincia e Comuni senza esclusione di nessun territorio e sempre al servizio dei cittadini”.

Lo scrive in una nota Rosa Pestilli, dirigente regionale Dipartimento politiche sociali Fratelli d’Italia Abruzzo e vice presidente Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale d’Abruzzo.

“Le questioni da risolvere sono molteplici come lo sono altrettanto le opportunità da cogliere viste le potenzialità e le prerogative di eccellenza, sfruttando al meglio le risorse che verranno attribuite dal P.N.R.R con un significativo lavoro a sostegno dello sviluppo socio – economico e progettuale dell’intera Provincia dell’Aquila”, aggiunge.

“Un mio personale augurio e a nome dell’intero dipartimento regionale che rappresento, va al presidente Angelo Caruso per le capacità di guida ampiamente dimostrate e a tutti i consiglieri eletti”.

“Un risultato notevole che ha visto la sfida tra due candidati di tutto rispetto, per questo mi congratulo anche con il sindaco Vincenzo Giovagnorio che sicuramente si distinguerà per un’opposizione costruttiva”.

“Non sarà un lavoro semplice in una zona fortemente provata dalla crisi economica, gravata ulteriormente dall’emergenza sanitaria Covid- 19 che è tornata purtroppo ad essere predominante nell’ultima settimana, per cui auspico che si faccia squadra improntando un lavoro di collaborazione istituzionale indispensabile per tutte le amministrazioni locali in sinergia con la provincia per rappresentare il territorio grazie ad un dialogo costante con la Regione”, conclude Pestilli.