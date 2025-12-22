PROVINCIALI L’AQUILA: SCIMIA, “CONGRATULAZIONI A CALVISI, GRANDE RISULTATO POLITICO”

L'AQUILA - "Esprimo le mie più sentite congratulazioni a Vincenzo Calvisi, che nella giornata odierna è risultato il primo degli eletti nella tornata elettorale per il Consiglio Provinciale dell'Aquila".

Così, in una nota, il capogruppo di Fdi al Consiglio comunale dell'Aquila Leonardo Scimia, che parla di "un risultato di grande valore politico e amministrativo, reso possibile grazie a una prova granitica di Fratelli d'Italia, del suo gruppo consiliare e di tutte le forze politiche della maggioranza del Comune dell'Aquila che hanno saputo sostenere con convinzione, coerenza e responsabilità una linea politica chiara e condivisa".

"A tutte queste forze va il mio personale e sentito ringraziamento, per aver dimostrato compattezza, lealtà istituzionale e senso di responsabilità. Questo risultato certifica in maniera inequivocabile la forza, la solidità e la credibilità della maggioranza che governa il Comune dell'Aquila, capace di esprimere unità d'intenti anche nei passaggi politici di livello sovracomunale".

L'affermazione di Vincenzo Calvisi rappresenta inoltre la grande coesione interna di Fratelli d'Italia all'Aquila, un partito che ha saputo mettere insieme tutti gli attori politici presenti sul territorio, lavorando in modo ordinato, serio e unitario, senza personalismi e con l'unico obiettivo di rafforzare la rappresentanza dell'Aquilano. Si tratta dunque del frutto di una grande intesa politica e amministrativa, costruita nel tempo attraverso il confronto, la fiducia reciproca e il lavoro quotidiano nelle istituzioni".

"Sono certo che Vincenzo Calvisi saprà interpretare questo importante mandato con competenza e spirito di servizio, rappresentando al meglio le esigenze dei Comuni e dell'intera provincia insieme agli altri consiglieri eletti di FdI e dell'intera maggioranza di centrodestra", conclude.