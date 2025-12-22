PROVINCIALI L’AQUILA: VERRECCHIA, “CDX TRIONFA, FDI PROTAGONISTA”

Provinciali L'Aquila, Verrecchia (FdI): centrodestra trionfa, Fratelli d’Italia protagonista

L'AQUILA - "Le elezioni provinciali dell'Aquila consegnano al centrodestra una vittoria ampia e politicamente significativa, sancendo la riconferma alla Presidenza di Angelo Caruso e rafforzando in modo netto gli equilibri della coalizione su tutto il territorio provinciale. Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e che conferma la solidità di un progetto politico radicato, costruito nel tempo attraverso il lavoro quotidiano degli amministratori locali".

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

"Particolarmente rilevante - sottolinea - è il dato che riguarda Fratelli d’Italia, vero motore di questa affermazione e del lavoro del coordinatore provinciale Claudio Gregori. Dei voti complessivamente ottenuti dal centrodestra, ben il 60% proviene dagli amministratori che hanno scelto i tre candidati del partito: Vincenzo Calvisi, Gianluca Alfonsi ed Ernesto Fracassi. Una percentuale che certifica non solo la crescita di Fratelli d’Italia ma anche la sua capacità di rappresentare in modo credibile e diffuso le istanze dei territori. Si tratta di un risultato straordinario che premia l’impegno costante di decine di amministratori, sindaci e consiglieri comunali che, giorno dopo giorno, hanno costruito consenso attraverso la presenza, l’ascolto e la concretezza dell’azione amministrativa".

"Fratelli d’Italia si conferma così come forza centrale del centrodestra provinciale, capace di tradurre il radicamento locale in risultati elettorali tangibili. Il voto, allo stesso tempo, evidenzia la debolezza del Partito Democratico e di una proposta politica apparsa frammentata e poco incisiva. Emblematico è il caso dell’amministrazione di Avezzano che, nonostante disponesse del massimo valore del voto ponderato, è riuscita a eleggere in minoranza un solo consigliere. Un dato che fotografa una politica isolata, incapace di costruire alleanze e consenso oltre i propri confini amministrativi".

"Le elezioni provinciali aquilane segnano,dunque, un passaggio politico chiaro: il centrodestra esce rafforzato, Fratelli d’Italia consolida la propria leadership territoriale e l’elettorato degli amministratori premia una visione coerente, organizzata e radicata. Un segnale forte che guarda non solo al presente, ma anche alle future sfide politiche e amministrative della provincia", conclude Verrecchia.