PROVINCIALI L’AQUILA: VERRECCHIA (FDI), “CXD UNITO, PD E CIVICI SENZA ALTERNATIVA”

L’AQUILA – “Alle elezioni provinciali della Provincia dell’Aquila il centrodestra si presenta unito e ricandida il presidente uscente Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, riconoscendone il lavoro svolto e la capacità amministrativa dimostrata”.

Così, in una nota, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia, che aggiunge: “Con le nuove competenze che presto torneranno in capo alle Province, la coalizione si conferma radicata e forte del sostegno della maggior parte degli amministratori del territorio”.

“All’interno della lista unica del centrodestra, Fratelli d’Italia schiera tre candidati rappresentativi e di comprovata esperienza: Ernesto Fracassi (Avezzano), Gianluca Alfonsi (Gioia dei Marsi) e Vincenzo Calvisi (Fossa). Il partito ribadisce la propria linea di coerenza e serietà politica, lontana da ambiguità e giochi di doppio forno”.

“Sul fronte civico, in particolare ad Avezzano, si registra l’incapacità di esprimere un candidato presidente, con una lista composta da soli cinque amministratori: un segnale evidente dell’isolamento politico dell’attuale amministrazione rispetto ai contesti istituzionali superiori. Assente anche il centrosinistra, che non è riuscito a proporre un solo sindaco come candidato Presidente, confermando la difficoltà del PD nel costruire un’alternativa credibile, anche in vista delle prossime elezioni comunali di Avezzano”.

“Il centrodestra si conferma così la forza maggioritaria e più strutturata della provincia, pronta a garantire continuità e buon governo”, conclude Verrecchia.