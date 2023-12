PROVINCIALI: PD CHIETI, “SOLIDO RISULTATO PER IL CENTROSINISTRA DI FRANCESCO MENNA”

LANCIANO – “Il risultato delle elezioni provinciali di Chieti dimostra e conferma la solidità dell’Amministrazione guidata da Francesco Menna e dei risultati che si stanno ottenendo in questi anni di Amministrazione provinciale di centrosinistra aperti con Mario Pupillo“.

Lo scrive in una nota Leo Marongiu, segretario Pd della provincia di Chieti.

“Dalla Via Verde, ai tanti milioni di investimento sulle strade provinciali, grazie anche al Masterplan del governo D’Alfonso, fino ai risultati per l’edilizia scolastica con il Pnrr: le comunità che amministrano, specie i piccoli comuni, hanno giudicato proficuo il rapporto di questi anni. I consiglieri comunali dei piccoli comuni delle aree interne che soffrono rispetto alle questioni dei servizi sanitari, dell’emergenza/urgenza, dei trasporti e dell’agricoltura, in aperta polemica con il governo Marsilio, premiano in modo diffuso gli esponenti locali del centrosinistra, doppiando il voto del centrodestra con 343 voti espressi contro 172 nei comuni fino a 3000 abitanti”, conclude.