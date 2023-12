PROVINCIALI PESCARA: CON 4 ELETTI LA LISTA CIVICA DI FORZA ITALIA SUPERA GRUPPO MISTO

PESCARA – “Forze di Libertà, la lista civica di Forza Italia, ha ottenuto un risultato eccezionale alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Pescara: 4 i candidati eletti, superando nettamente il gruppo composto da candidati del Pd, Movimento 5 Stelle, sinistra varia, gruppo Renzi e gruppo Calenda. Un esito su cui abbiamo creduto, abbiamo lavorato e che rappresenta il modo migliore per aprire la corsa ai prossimi appuntamenti elettorali”.

È il commento del coordinatore provinciale di Forza Italia Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, ufficializzando l’esito del voto per la lista civica Forze di Libertà.

“I quattro candidati al Consiglio eletti sono il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca, l’assessore comunale di Penne Emidio Camplese, il sindaco di Elice Gianfranco De Massis e il vicesindaco di Civitella Casanova Augusto Recchia – ha detto il Coordinatore provinciale Sospiri –, quattro bravi amministratori che con il proprio risultato hanno dimostrato il radicamento sul territorio, la capacità di intercettare la preferenza di altri amministratori che li hanno eletti come rappresentanti di ampie aree, rendendoli portavoce anche delle loro istanze”.

“L’intera compagine di Forza Italia e io personalmente siamo assolutamente orgogliosi degli uomini e delle donne scelti per affrontare questa nuova sfida, siamo fieri di come hanno lavorato e del risultato ottenuto. Da domani si torna tutti in campo per portare a termine gli impegni già assunti e per aprire nuovi progetti per il rilancio del nostro territorio e soprattutto delle nostre aree interne”.

“Straordinario che una sola lista, Forze di Libertà, abbiamo superato da sola quella composta da Pd, pentastellati, sinistra, Renzi e Calenda, che ha eletto solo 3 consiglieri. Il ringraziamento va anche ai candidati che hanno accettato comunque di correre sotto il simbolo di Forze di Libertà, tutti meritevoli di attenzione e di preferenza, donne e uomini che hanno tutte le potenzialità e la voglia di fare bene”.

Intanto nella coalizione di centrodestra la Lega ha eletto 2 consiglieri, Fratelli d’Italia 2 consiglieri e 1 consigliere eletto con la lista di Donato Di Matteo.