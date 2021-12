PROVINCIALI PESCARA: DE MARTINIS, “TERRITORIO UNITO E COESO, DALLA COSTA ALLE AREE INTERNE”

PESCARA – “Il meccanismo del voto ponderato ci dà senz’altro in forte vantaggio, ma la vittoria non è scontata, e fino alle ultime ore stiamo girando il territorio alla ricerca di consensi e soprattutto per presentare a tutti quello che sarà il programma del centrodestra e della mia persona, qualora eletto presidente”.

Così nell’intervista in diretta streaming il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, della Lega, candidato presidente della Provincia di Pescara alle elezioni di domani sabato 18 dicembre. Suo avversario, per il centrosinistra è Alessandro D’Ascanio, sindaco di Roccamorice.

Per il rinnovo del consiglio delle Province, enti di secondo livello con deleghe alla sola viabilità e edilizia scolastica, a votare sono solo i consiglieri e sindaci, con il meccanismo del voto “ponderato”, ovvero più è grande il comune più il voto è pesante. Da questo punto di vista De Martinis parte fortemente avvantaggiato, essendo in mano del centrodestra oltre che Montesilvano, anche molti altri grandi centri, come il capoluogo Pescara, Città Sant’Angelo e Penne. D’Ascanio, nell’intervista a questa testata, ha evidenziato che la sfida di domani è anche tra aree interne, da lui rappresentate, e la costa.

“Appena sono stato candidato a presidente – ribatte però De Martinis -, ho subito sottolineato quanto le aree interne siano funzionali a tutta la provincia, quanto siano egualmente importanti e per questo motivo oggetto di massima attenzione da parte della mia persona e del centrodestra. Va anche ricordato che per diversi anni ho vissuto anche a Collecorvino, le mie figlie sono cresciute lì, e conosco molto bene problemi e prospettive dell’entroterra”.

Pertanto conclude il candidato presidente, “centrale nel mio programma sarà quello, attraverso anche e soprattutto un miglioramento della viabilità di creare un nesso forte tra area costiera e le nostre meravigliose colline e montagne, in una visione unitaria e coesa del nostro territorio, fondamentale per la crescita economica, la qualità della vita e anche quella dell’offerta turistica”.

