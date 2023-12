PROVINCIALI PESCARA, EVANGELISTA (LEGA): “DUE ELETTI DI CUI UNO IL PIU’ VOTATO IN ASSOLUTO”

PESCARA – “Un risultato eccellente quello ottenuto da tutto il centrodestra e in particolare dalla Lega per il Territorio alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Pescara. La Lega da sola è stata scelta da 94 amministratori, un quinto circa dei votanti, eleggendo due consiglieri, uno dei quali: Antonio Romano con 9.672 preferenze è in assoluto il primo degli eletti di tutta la Provincia. A votarlo sono stati 56 amministratori”.

A esprimere soddisfazione è il segretario provinciale della Lega, Emanuele Evangelista.

L’altro consigliere eletto, oltre a Romano, è Gabriele Colasante, il quale ha ottenuto 6.742 preferenze. “Il risultato di oggi, che mi rende profondamente orgoglioso, – prosegue Evangelista – è frutto del grande radicamento che hanno i nostri amministratori sul territorio. Un lavoro continuo, il loro, per cercare di risolvere i problemi e soddisfare le esigenze dei cittadini del Pescarese ed a loro rivolgo il mio ringraziamento per quello che hanno fatto e proseguiranno a fare. Continueremo da domani a lavorare con gli altri rappresentanti del centrodestra, che ha confermato in queste elezioni un risultato straordinario, mantenendo i suoi 8 consiglieri e, quindi, consegnando compatta la maggioranza al presidente Ottavio De Martinis”.