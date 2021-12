PROVINCIALI PESCARA: INTERVISTA A CANDIDATO PRESIDENTE DE MARTINIS, LA DIRETTA

PESCARA – Intervista in diretta streaming alle ore 12.45 al sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, della Lega, candidato presidente della Provincia di Pescara alle elezioni di domani sabato 18 dicembre. Suo avversario, per il centrosinistra è Alessandro D’Ascanio, sindaco di Roccamorice.

Per il rinnovo del consiglio delle Province, enti di secondo livello con deleghe alla sola viabilità e edilizia scolastica, a votare sono solo i consiglieri e sindaci, con il meccanismo del voto “ponderato”, ovvero più è grande il comune più il voto è pesante. Da questo punto di vista De Martinis parte fortemente avvantaggiato, essendo in mano del centrodestra oltre che Montesilvano, anche molti altri grandi centri, come il capoluogo Pescara, Città Sant’Angelo e Penne.