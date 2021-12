PROVINCIALI PESCARA, SOSPIRI: “PREVISIONI DELLA VIGILIA E ASPETTATIVE RISPETTATE”

PESCARA – “Forze di Libertà è la prima lista di governo del nuovo Consiglio provinciale di Pescara che ha visto l’elezione del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis alla carica di Presidente. Quattro i consiglieri eletti, Giorgio De Luca, Antonio Zaffiri, Gianfranco De Massis ed Emidio Camplese, e un ottimo risultato, in termini di preferenze, per Alice Amicone, Simone Palozzo e Lorenzo Ferri, la cui posizione sarà sicuramente riconsiderata con la surroga non appena verrà reintrodotta la possibilità di nomina della giunta”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, voordinatore di Forza Italia, commentando l’esito delle elezioni sulla nomina dei consiglieri, al termine dello spoglio delle schede svoltosi in mattinata.

“E’ andata bene, rispettando le previsioni della vigilia e le aspettative del gruppo già alla presentazione delle candidature – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. La lista Forze di Libertà ha saputo cogliere la disponibilità e ha saputo coagulare attorno al proprio simbolo amministratori bravi, giovani, validi, capaci, aperti al confronto, senza mai perdere di vista prospettive e spirito di appartenenza. Nomi che hanno saputo intercettare le preferenze anche delle forze più moderate e liste civiche. Avevamo già preannunciato che saremmo stati il primo partito della coalizione e oggi i numeri ci hanno dato ragione permettendoci di eleggere subito quattro consiglieri. Si tratta del Presidente uscente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri, 57 anni, consigliere comunale a Collecorvino dove ha rivestito la carica di sindaco sino alle ultime amministrative; Giorgio De Luca, 61 anni, sindaco di Manoppello; Gianfranco De Massis, 61 anni, sindaco di Elice; e infine Emidio Camplese, 34 anni, vicesindaco a Penne, primo degli eletti alle ultime amministrative e consigliere provinciale uscente. Infine hanno ottenuto un ottimo risultato Alice Amicone, 38 anni, consigliere comunale a Montesilvano con delega allo sport; Simone Palozzo, 44 anni, sindaco di Rosciano e Lorenzo Ferri, 44 anni, sindaco a Cappelle sul Tavo, che avranno la possibilità di rientrare con la surroga non appena verrà reintrodotta la possibilità di nominare una giunta provinciale attraverso la legge di riforma. Forze di Libertà ha fatto le cose per bene, garantendo la presentazione della candidatura dello stesso De Martinis, quindi assicurando la sua elezione alla carica di Presidente della Provincia e sostenendo la corsa dei propri uomini. Ora mettiamoci a lavoro con il neo-presidente De Martinis per i prossimi progetti”.