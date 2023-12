PROVINCIALI TERAMO, ALTITONANTE: “RISULTATO IMPORTANTE PER MONTORIO”

MONTORIO AL VOMANO – “Un ringraziamento particolare va al consigliere comunale di Teramo Carlo Antonetti e al sindaco di Notaresco Tony di Gianvittorio per il sostegno alla candidatura di Montorio e, di conseguenza, a tutta la nostra comunità. Sono due signori, amici di Montorio. L’altro grazie va alla nostra maggioranza, vera e ufficiale, che si è unita su una candidatura unitaria per Montorio”.

Commenta così il sindaco di Montorio al Vomano (Teramo), Fabio Altitonante, il risultato di oggi delle elezioni provinciali di Teramo.

“Quello di oggi è un risultato straordinario per Montorio: nella lista di centrodestra il nostro vicesindaco, Mariangela Cortellini, è la prima dei non eletti con uno scarto di mezzo punto. Tra l’altro c’è una scheda non conteggiata come preferenza, ma solo come lista dove però l’intenzione di voto per la Cortellini sembrerebbe chiara. Deciderà lei come candidata se fare ricorso. Con quel voto sarebbe eletta”.

“Oggi possiamo commentare un risultato sorprendente, che dimostra come la nostra amministrazione abbia saputo fare squadra con tanti amministratori”, conclude il sindaco di Montorio.