PROVINCIALI TERAMO, ZENNARO: “A TERAMO SUCCESSO IMPORTANTE DELLA LEGA”

GIULIANOVA – “La Lega elegge i suoi rappresentanti in tutta la Regione, addirittura con l’elezione del Presidente della provincia a Pescara. Anche a Teramo il successo è importante e con l’affermazione del sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, il partito avrà per la prima volta la presenza di un suo esponente nel nuovo consiglio provinciale di Teramo”.

Lo dichiara l’onorevole Antonio Zennaro, della Lega. ” Nonostante i ripetuti attacchi alla Lega Abruzzo e al suo Segretario Regionale, l’On. Luigi D’Eramo, anche a Teramo la Lega ha dimostrato di essere compatta e pronta per le sfide di primavera 2022, che ci vedrà impegnati in elezioni amministrative importanti, come quelle che si svolgeranno nei comuni di Tortoreto e Martinsicuro.” – conclude il deputato.