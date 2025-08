PSR ABRUZZO: IMPRUDENTE, “APPROVATA IN TEMPI RECORD GRADUATORIA AVVIAMENTO GIOVANI IN AGRICOLTURA”

L’AQUILA – “Un progetto di lungo periodo a sostegno delle giovani generazioni in agricoltura che stiamo portando avanti sin dal primo giorno del mio mandato”.

Così, in una nota, il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, che comunica la pubblicazione della graduatoria relativa all’ultimo bando dell’intervento 6.1.1 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” del PSR Abruzzo 2014-2022, finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli e ad offrire un’opportunità per attrarre i giovani nel settore agricolo e per consentire loro di attuare idee imprenditoriali innovative, con approcci produttivi maggiormente sostenibili in termini ambientali, economici e sociali.

La dotazione finanziaria del bando è pari a 1 milione 500 mila euro e l’entità del sostegno per azienda è fissata in 60mila euro, aumentata a 70mila nel caso di insediamento di aziende ricadenti in area D, ossia in aree rurali con problemi di sviluppo così come individuate dal PSR della Regione Abruzzo.

“L’ultimo bando ‘primo insediamento’, scaduto il 26 febbraio scorso, ha visto approvata la graduatoria in 5 mesi – dichiara Imprudente – andando ad individuare le giovani aziende agricole ammissibili a finanziamento”.

“Grazie alla semplificazione dei bandi che ora prevedono uno snello piano di sviluppo aziendale (PSA), una rapida istruttoria a garanzia degli investimenti delle aziende e, soprattutto, il finanziamento del 100% delle domande c’è grande entusiasmo attorno a questo intervento. Ne sono testimonianza le ben 192 domande presenti in graduatoria”.

“Teniamo molto a supportare i giovani agricoltori e a sostenere il ricambio generazionale nel comparto agricolo e procederemo velocemente con le concessioni. Il successo riscontrato è un segnale di grande vitalità del sistema abruzzese e di fiducia nella istituzione Regione, non casuale: ne è testimonianza il fatto che siamo al quarto bando per giovani agricoltori in 4 anni”, conclude.

La graduatoria è consultabile al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/novita/graduatorie-bando-aiuto-avviamento-attivita-giovani-agricoltori-int-6-1-1