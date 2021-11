PSR: COMITATO DI SORVEGLIANZA A L’AQUILA, DAL SUMMIT ATTESE IMPORTANTI INDICAZIONI OPERATIVE

L’AQUILA – Fare il punto sull’andamento delle attività previste nella attuale programmazione (2014-2022) del Piano di sviluppo rurale (PSR) e prendere visione della prossima programmazione (2023-2027).

È stato convocato per domani alle 9.30 il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2022 della Regione Abruzzo. Il summit si terrà all’Aquila, all’Auditorium del Parco. Il confronto andrà avanti fino a mercoledì quando è prevista una visita presso una azienda protagonista di un progetto finanziato con fondi PSR.

A presenziare, domani, la sessione clou sarà il vice presidente della Giunta regionale abruzzese con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente.

Oggi è andata in scena la riunione preparatoria con i protagonisti del tavolo, a partire dai rappresentanti della commissione europea. Ad accogliere gli ospiti è stato il direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, Elena Sico, che ha gestito i vari confronti.

“Si tratta di un comitato di sorveglianza particolarmente importante e significativo perché cade a cavallo tra la programmazione 2014-2022 e quella 2023-2027 – ha spiegato Sico – Ci sarà la sintesi tra il vecchio e il nuovo programma con una strategia che tenga conto delle esigenze del territorio e dell’efficienza, ma anche della tempistica, nell’impiego e nella realizzazione degli interventi da parte delle aziende agricole”.

I lavori saranno caratterizzati dal seguente ordine del giorno: approvazione verbale seduta del 12 novembre 2020, presentazione dello stato di attuazione del Programma e conseguimento degli obiettivi e dei target del quadro di efficacia con specifici focus su misure forestali, BUL, Misura 7.4.1,Misura 21,Misura 19 e proiezione video, impiego risorse aggiuntive 2021/2022.

Ed ancora Piano di valutazione PSR Abruzzo 2014/2022 ed informativa sulla valutazione in itinere, informativa sul tasso di errore, informativa sull’attuazione della Strategia di Comunicazione e Pubblicità e proiezione video con interviste ai beneficiari dei progetti, informativa sulla partecipazione della Regione ai tavoli ministeriali per il Piano Strategico Nazionale e attivazione dei tavoli partenariali regionali per la programmazione 2023/2027, informativa sulle attività svolte dal Dipartimento per favorire l’integrazione con la Politica di Coesione 2021/2027 e per il PNRR.