PSR FORESTAZIONE, IMPRUDENTE: 2,6 MILIONI PER VIABILITÀ RURALE

L’AQUILA – E’ stata approvata la graduatoria definitiva dell’intervento Psr (Programma sviluppo sociale) 4.3.2. a supporto degli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale per complessivi 2.600.000 euro. I finanziamenti, che coprono il 100% della spesa ammissibile, sono concessi per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la messa in sicurezza della rete viaria rurale e forestale, nonché per la realizzazione di manufatti accessori.

La misura è finalizzata a migliorare l’accesso ai terreni agricoli e forestali, permettendo una fruibilità maggiore alle aree coltivate – ha dichiarato il vice Presidente della giunta regionale con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente – senza dubbio uno strumento importante per aumentare il grado di competitività delle aziende del territorio, in particolare quelle localizzate nelle aree marginali per le quali il difficile accesso ai terreni rappresenta un limite per la loro attività”. “Gli investimenti previsti hanno una portata ancora più ampia, anche in termini di pubblica utilità, essendo rivolti ad infrastrutture a servizio di una pluralità di utenti, anche indiretti e di manutenzione del territorio e fruibilità dell’ambiente”.

L’istruttoria, ferma per anni e sbloccata anche grazie ad un accantonamento specifico per ricorsi ancora pendenti, consentirà l’erogazione di contributi destinata a soggetti pubblici e privati per interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale e forestale.

I beneficiari della misura sono:

– Comune di Crognaleto (TE) € 229.075,98

– ASBUC – Amministrazione Separata Antica Università Agraria – Rocca Santa Maria (TE) € 228.933,96

– Comune Di Pietracamela (TE) € 228.005,41

– Comune Di Pratola Peligna (AQ) € 229.990,51

– Consorzio Agroforestale Valle del Tirino – Bussi Sul Tirino (PE) € 222.088,46

– Comune Di Corfinio (AQ) € 186.309,10

– Comune Di Ofena (AQ) € 183.831,71

– Comune Di Castelvecchio Calvisio (AQ) € 200.012,36

– Comune Di Raiano (AQ) € 134.727,42

– Comune Di Villetta Barrea (AQ) € 229.937,56

– Comune Di Castilenti (TE) € 226.900,71

– Comune Di Furci (CH) € 160.032,35

– Comune Tornimparte (AQ) € 149.784,66

