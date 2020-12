PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: BONOMI, “NO AGLI SCIOPERI, SONO LAVORATORI CHE HANNO SOFFERTO DI MENO”

ROMA – “Per cortesia, non portiamo le persone in piazza in questo momento, non facciamo gli scioperi. La soluzione la troviamo, è un Paese che si deve parlare, trovare soluzioni insieme”. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ribadisce la posizione degli industriali rispondendo sullo sciopero nella Pubblica amministrazione, ospite su SkyTg24. Non è il momento di “invocare scioperi”, sottolinea, oggi “con un Paese fortemente in crisi, invocare scioperi”. E vale “specialmente nel pubblico”: Bonomi riconosce ritardi e carenze nella contrattazione ma sottolinea: “In questo momento forse sono nel Paese quelli che hanno sofferto meno”

Download in PDF©