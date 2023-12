PUBBLICA FOTO DELLA SUA EX NUDA E LA PERSEGUITA: INDAGATO 27ENNE DI CHIETI

CHIETI – Un 27enne di Chieti è indagato per aver pubblicato una fotografia della sua ex nuda su whatshapp e il pm gli contesta atti persecutori e revenge porn. Lo rivela il Centro precisando che questa sarebbe stata una vendetta per la fine della relazione non gradita all’accusato.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri anche per evitare che altre fotografie potessero essere diffuse con grave pregiudizio della parte lesa che avrebbe anche subito comportamenti di natura ricattatoria.

Il pm ha nominato un tecnico per analizzare lo smartphone, subito messo sotto sequestro, anche per verificare se altre immagini porno siano state già diffuse.