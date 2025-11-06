PUBBLICATO IL BANDO REGIONALE PER CONTRIBUTI ALL’OPERA DEL GENITORE CAREGIVER CHE ASSISTE MINORI

L’AQUILA – La Regione Abruzzo ha pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi economici, anno 2025, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore-Caregiver convivente che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima. Le domande possono essere inviate da oggi, giovedì 6 fino a Domenica 30 novembre 2025 attraverso lo sportello telematico Regione Abruzzo https://rasportello.regione.abruzzo.it/

Importante novità: la dotazione finanziaria raggiunge 1 milione 135 mila euro, la cifra più alta mai stanziata per questa misura nella regione.

Grazie a questo incremento, il bando punta a sostenere 113 nuclei familiari. Progetto Noemi – che da anni rappresenta e accompagna bambini con disabilità gravissime e le loro famiglie – è a disposizione per aiutare nella compilazione della domanda.

Il bando regionale riconosce, valorizza e sostiene il ruolo del genitore caregiver familiare disoccupato, cioè chi ha perso il lavoro, o inoccupato, cioè che non ha mai lavorato prima, che assiste e si prende cura quotidianamente, h24, del figlio minore con disabilità gravissima. Il contributo riconosciuto è di 10.000 euro per nucleo familiare, erogato in due tranche (70% iniziale, 30% dopo verifica semestrale).

Progetto Noemi invita genitori, famiglie e referenti locali a contattarci al più presto per attivare il

nostro supporto gratuito, alla mail info@progettonoemi.com oppure sito internet progettonoemi.com.

” Nel 2015 venne pubblicato, in via sperimentale, il primo bando regionale, che riuscì a sostenere appena 10 nuclei familiari.Un bando senza precedenti, – dichiara Andrea Sciarretta papà di Noemi e Presidente Associazione Progetto Noemi – nato dall’esistenza e dalla storia di vita di una bambina con gravissima disabilità, divenuta nel tempo portavoce di centinaia di realtà familiari.Fino ad allora, nessun ente si era fatto portavoce e realmente carico dei bisogni e delle istanze delle famiglie che convivono con le disabilità gravissime, lasciate di fatto totalmente sole. Oggi, a distanza di anni, si assiste a una piena evoluzione delle risorse, con il raggiungimento di oltre 100 nuclei familiari sostenuti.Allo stesso tempo, sarà necessario integrare ulteriormente le attenzioni e gli interventi, affinché si giunga alla piena e totale presa in carico delle disabilità gravissime pediatriche”.

È altresì fondamentale potenziare la formazione professionale, in particolare nei settori dell’assistenza domiciliare, sanitaria e sociale, affinché i servizi siano realmente efficaci ed efficienti. Il sostegno alla famiglia deve essere globale, continuativo e strutturato”.

Inoltre , è notizia di pochi giorni fa’, che è stato presentato al Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Disegno di legge sul riconoscimento della figura del caregiver familiare convivente , con l’auspicio che possa presto tradursi in una piena tutela normativa.

Anche in questo percorso, Progetto Noemi ha dato il proprio contributo, rappresentando con determinazione la voce e i bisogni dei genitori che ogni giorno si prendono cura dei propri figli con amore sacrificio e dedizione.