PUBBLICATO “SASSI DI PAROLE” UN ORIGINALE LIBRO DI TRE SCRITTRICI SULL’AQUILANA LAUDOMIA BONANNI

L’AQUILA – Arriva in tutte le librerie italiane, il 25 aprile, “Sassi di parole” (Edizioni Mondo Nuovo), il nuovo libro scritto da Antonella Caggiano, Francesca Capriotti e Monica Ferri. Un’opera originale che intreccia letteratura e grafologia per restituire al lettore un ritratto intenso e inedito di Laudomia Bonanni – scrittrice aquilana spiazzante, irriverente, celebrata e poi dimenticata.

Il volume si inserisce nella collana Tascabili da Viaggio, curata da Massimo Pamio, che raccoglie opere dedicate alla vita artistica e agli aspetti meno noti di grandi personalità della letteratura del primo Novecento – da Gabriele d’Annunzio a Francesco Paolo Michetti, fino a Ennio Flaiano.

Laudomia Bonanni, collocata nel panorama del neorealismo italiano, si distingue per una scrittura di ricerca, asciutta, capace di interrompere il racconto proprio quando “la verità si fa troppo vera” – come scrisse Eugenio Montale. Antonella Caggiano la consegna nel suo stile ironico, tagliente e a tratti scandaloso, accompagnando il lettore tra luoghi, personaggi e dinamiche sociali del tempo, con uno sguardo profondamente umano e investigativo. Particolarmente audace fu la scelta, per l’epoca, di raccontare in maniera diretta la sessualità e la maternità, temi che emergono nei suoi testi in tutta la loro forza disarmante.

Il contributo di Francesca Capriotti e Monica Ferri arricchisce il volume con un’attenta analisi grafologica che rivela tratti inaspettati della personalità di Bonanni: un’indole virile, scontrosa, diffidente e angolosa, segnata da una tensione inquieta che la tenne ai margini della piena affermazione nel panorama letterario italiano del secondo dopoguerra.

Sassi di parole è impreziosito da immagini in bianco e nero e si completa con una sitografia ragionata, utile per approfondire ulteriormente la figura di Laudomia Bonanni e il contesto storico-letterario in cui visse e operò.Un omaggio a una figura complessa e affascinante, restituita alla memoria culturale con profondità e rigore.