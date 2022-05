PUGILATO: IL GIULIESE D’ADDAZIO TORNA SUL RING, MATCH CONTRO CARRUTHERS

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Torna sul ring il pugile di Giulianova Edoardo D’Addazio, 26 anni, al quinto match da professionista, contro l’inglese Calvin Jordan Carruthers, nelle tappe di avvicinamento alla possibilità di sfidare l’attuale detentore del titolo italiano dei pesi leggeri: a fare da cornice alla gara, in programma il 7 maggio, i Campionati Italiani Junior maschili e femminili di pugilato che si terranno dal 4 all’8 maggio a Roseto, presso il villaggio turistico Lido D’Abruzzo.

A renderlo noto è la Tjr Media. I campionati vedranno la partecipazione di tutti i migliori atleti d’Italia con oltre 180 pugili che incroceranno i guantoni nella manifestazione organizzata dalla ASD Pugilistica Rosetana.

D’Addazio ha collezionato finora quattro vittorie (tre per ko e una per ko tecnico) ed è il primo pugile e il primo atleta professionista italiano a percepire compensi in Bitcoin. Il match del prossimo 7 maggio, presso il Lido d’Abruzzo di Roseto, sarà anche l’occasione per la presentazione del suo wallet Bitcoin, tramite il quale potrà ricevere donazioni e sponsorizzazioni da tutto il mondo, oltre a quella ufficiale già stipulata con il sito internet Criptovaluta.it.

Una partnership che ha già reso il pugile giuliese una celebrità anche fuori dal ring: sono state già più di 100 le testate nazionali e locali che hanno parlato dell’accordo di sponsorizzazione in Bitcoin.