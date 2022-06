“PUGNALATI ALLE SPALLE CITTADINI VALLE PELIGNA”: ACERBO ACCUSA MARSILIO, “HA DATO OK A METANODOTTO”

SULMONA – “Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia ha dato il parere favorevole al metanodotto Snam Sulmona-Foligno pugnalando alle spalle i cittadini della Valle Peligna che da quindici anni si mobilitano contro un’opera devastante e inutile”.

Tuona così in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, ex consigliere regionale abruzzese.

Secondo Acerbo, “La scelta di Marsilio è gravissima perché contraddice le ripetute deliberazioni del Consiglio regionale, della Provincia dell’Aquila e dei comuni della Valle Peligna. Ridicolo che si dica che lo studio sismico sia rinviato a dopo l’autorizzazione. Si cerca di giustificare il progetto con la guerra in Ucraina ma si tratta di una colossale truffa perché la rete di trasporto interno del gas nel nostro paese è ampiamente sovradimensionata. La realtà è che si tratta di un appetitoso progetto da due miliardi di euro che poi saranno i cittadini a finanziare con le bollette”.

“Questa è la realtà della destra della Meloni: il populismo si sostanzia nel razzismo, per il resto al servizio di lobby e poteri forti come il Partito democratico. Continueremo la lotta al fianco dei Comitati cittadini per l’ambiente e del Coordinamento No Hub del Gas. Invece della transizione ecologica si continua sulla strada del fossile e dei mega-appalti”, conclude.