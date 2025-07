PULIAMO IL MONDO: A PINETO STREET ART E MURALES DEI BAMBINI

PINETO – Numerosi bambini hanno aderito all’iniziativa Puliamo il Mondo che si è svolta ieri, 25 luglio, a Mutignano di Pineto a cura del Circolo Legambiente Costa Teramana con il supporto del Comune. L’iniziativa si è svolta in occasione del festival Mutignano in Fermento (a cura dell’associazione Officina 17), a cui hanno collaborato la Pro Loco di Mutignano e l’Associazione culturale Mutignano eventi.

Per l’occasione si è deciso di porre in essere un’azione di street art condivisa dal tema ‘Back to basic’ “intesa – come sottolineano i referenti di Legambiente – come un ritorno alle origini, ma anche alla semplicità, all’incontro, alla condivisione e alle relazioni”. Su un muro dell’antico borgo è stato realizzato un significativo murales, che resterà come testimonianza concreta dell’impegno collettivo.

“Un sentito ringraziamento va, oltre che a Legambiente Costa Teramana in particolare alla Presidente Donatella Pavone (che è anche direttrice di Legambiente Abruzzo), alla Pro Loco di Mutignano e all’Associazione culturale Mutignano Eventi per la preziosa collaborazione in occasione di Mutignano in Fermento – dichiarano gli assessori Camilla Scianitti, Jessica Martella e Santino Ferretti e la Presidente del Consiglio Comunale di Pineto, Marta Illuminati – un grazie particolare anche alla ditta edile che ha provveduto a intonacare e sistemare il muro, rendendo possibile la realizzazione del murales. Questo progetto dimostra come la cura del territorio possa andare di pari passo con la creatività e la partecipazione dei cittadini, in particolare dei più giovani, che oggi più che mai devono sentirsi protagonisti nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione della propria comunità”.