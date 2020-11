PULITURA DEI TUNNEL A24-A25: PARCO GRAN SASSO “OK INTERVENTO STRADA DEI PARCHI”

L’AQUILA – Si è svolto ieri, presso la sede dell’Ente Parco di Assergi, un incontro tra il presidente del Parco Tommaso Navarra e l’amministratore delegato della Società Strada dei Parchi spa Riccardo Mollo.

L’Ente Parco, con piena soddisfazione, ha preso atto della positiva conclusione dei lavori di pulitura delle canne autostradali della A24, eseguita con un metodo innovativo e che ha consentito, senza il verificarsi di alcuna problematicità, di operare i dovuti interventi di asportazione di 44 tonnellate di polveri accumulate nei decenni sulle pareti dei tunnel autostradali.

“La soddisfazione è massima – dichiara il presidente Tommaso Navarra – in quanto si è operato in tempi ristrettissimi osservando le procedure di valutazione ambientale che evidentemente non rappresentano orpelli burocratici ma presidio indispensabile di esatta valutazione e di corretta esecuzione. Un ringraziamento va alla Società Strada dei Parchi SpA che ha messo in campo il massimo dello sforzo possibile anche nella delicata fase della valutazione di incidenza ambientale. Mi auguro che l’iter seguito costituisca base per le future azioni che sapremo portare utilmente a sintesi in termini di piena trasparenza e di reale efficienza”.

Dichiara l’Amministratore Delegato della Società Strada dei Parchi Riccardo Mollo “Un percorso di collaborazione ideale tra tutti. Il processo di autorizzazione ambientale è stato gestito dalla Regione Abruzzo con la massima efficienza, l’approvazione della stessa Regione e dell’Ente Parco è giunta in tempi brevissimi e Strada dei Parchi ha completato in tempi record un’operazione innovativa e complessa. Sono certo che questo precedente ci guiderà in tutte le prossime occasioni di intervento: mi associo alla soddisfazione del Presidente Navarra”.

