PULIZIA AREE VERDI, IL COMUNE DI AVEZZANO LE AFFIDA A UNA COOP SOCIALE

AVEZZANO – Pulizia di parchi e aree verdi cittadine “nelle mani” degli operatori della cooperativa sociale “Buona strada”: con l’inizio della caduta delle foglie, in particolare nelle zone come piazza Torlonia, con centinaia di alberi, per evitare gli accumuli lungo i viali e il pericolo per i frequentatori, il Comune ha affidato alla cooperativa sociale -nell’orbita della Caritas diocesana- il compito di spazzamento e raccolta dei rifiuti nelle piazze Torlonia, Matteotti, Corbi, Resistenza, nelle aree e alla pineta. Compito affidato a sei operatorimuniti di pettorina gialla e attrezzi da lavoro che saranno in servizio tutte le mattine, esclusa la domenica.

“Il compito affidato dal settore alla cooperativa sociale”, afferma l’assessore all’ambiente, Roberto Verdecchia, “oltre che rendere un servizio alla città in termini di efficientamento della pulizia e del decoro di piazze e aree verdi, risponde a un’esigenza sociale aggravata dalla lunga emergenza pandemica: dare occasioni di lavoro, seppur a tempo determinato, a i giovani, e non solo, disoccupati e a rischio di emarginazione”.

Visto che i contratti in essere sulla manutenzione del verde a la rimozione dei rifiuti non contemplano un servizio ad hoc per la pulizia e la raccolta del fogliame nelle piazze e nelle aree verdi, quindi, il Comune ci ha messo una toppa. Per i prossimi due mesi, quindi, ma l’operazione potrebbe essere prorogata, l’Ente haaffidato alla cooperativa sociale “Buona strada”, un nome che evoca un chiaro riferimento rispetto alle finalità sociali, il compito di tenere pulite alcune piazze cittadine e le aree verdi per un compenso globale di 17 mila euro.